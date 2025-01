Kort geding ijsdanskoppel versus 'import-concurrenten' en KNSB, wie mag naar EK?

Een Hongaarse en een Italiaan schaatsen als ijsdanspaar al vijf jaar lang voor Nederland op EK's en WK's. Maar mag dat eigenlijk wel? Daarover moest de rechter zich vandaag buigen in een kort geding in Utrecht. Hij komt op 15 januari met een vonnis, vlak voor het EK.

De zaak is aangespannen door Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen, die samen het ándere Nederlandse ijsdanspaar vormen en van hetzelfde niveau zijn. Ieder jaar moeten zij met Alessio Galli en Hanna Jakucs strijden om dat ene beschikbare ticket voor een groot evenement.

De KNSB besloot in 2018, toen Verhaegh en Van Geffen nog aan het begin stonden van hun carrière als ijsdanspaar, in zee te gaan met het Hongaars/Italiaanse koppel. Met de komst van Galli en Jakucs dacht de bond het ijsdansen in Nederland bekender te maken. In de geest van Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel draait het kunstschaatsen in ons land immers vooral om solo-rijders.

Belangrijkste twistpunt

Om Galli en Jakucs startgerechtigd te krijgen, moest aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het paar mocht een jaar lang geen competities rijden. En het moest grote delen van het jaar in Nederland vertoeven met de intentie daar ook te blijven. Die laatste eis is het belangrijkste twistpunt tijdens het kort geding.

Toen concurrente Verhaegh om zich heen steeds vaker de vraag kreeg waarom zij en Van Geffen een interne kwalificatiestrijd uitvochten tegen een buitenlands paar, besloot zij zich te verdiepen in de regels, en de naleving daarvan. Zij kwam tot de conclusie dat Galli en Jakucs in de praktijk weinig in Nederland vertoeven, Milaan is de stad waar zij wonen en trainen.

Verhaegh: "We hebben inmiddels veel verhalen en getuigenissen dat ze niet veel in Nederland zijn. Zelf zien we ze ook nooit, terwijl wij veel in Nederland trainen. We zien ze alleen maar tijdens verplichte wedstrijden."