Commandant opgepakt van Oekraïense eenheid die geplaagd werd door desertie

In Oekraïne is een commandant opgepakt die wordt verdacht van desertie. De speciale opsporingsdienst schrijft dat hij ook zijn ondergeschikten had aangespoord de benen te nemen. De man was leidinggevende bij de in Frankrijk getrainde brigade waaruit naar verluidt vele honderden militairen zijn gevlucht of überhaupt niet zijn komen opdagen.

De commandant gaf leiding aan een compagnie, die doorgaans bestaat uit 100 tot 150 militairen. Voor zover bekend is hij de hoogste militair bij de brigade, met enkele duizenden militairen, die tot nu toe is aangehouden in het schandaal. Eerder werd de opperste bevelhebber van de brigade geschorst.

'Gevlucht zonder wapens'

De luitenant was opgepakt in het noordwesten van Oekraïne. Volgens het zogenoemde Staatsbureau voor Onderzoek is vastgesteld dat hij vorig jaar het bevel had genegeerd om zijn troepen over te dragen aan een andere eenheid. "In plaats daarvan gaf hij zijn militairen het bevel om te vluchten zonder hun wapens", zo staat in de verklaring.

De man is overgebracht naar de hoofdstad Kyiv, waar hij zal worden vervolgd wegens desertie. De commandant riskeert een gevangenisstraf van minstens tien jaar.

De problemen bij de 155e gemechaniseerde brigade werden eind vorig jaar onthuld door een prominente Oekraïense journalist. Hij stelt dat er op het hoogtepunt 1700 militairen niet meer op hun post waren. Later waren er nog maar 500 vermisten. Daarmee is onduidelijk hoeveel militairen daadwerkelijk zijn gevlucht. Een Franse officier zei tegen persbureau AFP dat "een beperkt" aantal militairen bij hun training in Frankrijk was verdwenen.

Generaal erkent problemen

De autoriteiten kondigden vorige week een onderzoek aan. Vandaag heeft een Oekraïense generaal erkend dat de brigade kampte met allerlei structurele problemen. Volgens de krant The Kyiv Independent zei hij dat er sprake was van "slecht management", "fouten bij het rekruteren" en "imperfecte trainingsplanning". De generaal gaf aan dat de middelste laag van commandanten niet efficiënt en ongemotiveerd was.

De journalist die de zaak in de publiciteit bracht, legt de verantwoordelijkheid van de problemen bij de legertop. "Zij blijven levens en geld verspillen aan nieuwe projecten, in plaats van ervaren brigades te versterken", zei hij onlangs tegen de Britse krant The Telegraph. De 155ste brigade was vorig jaar opgericht.

Desertie groeiend probleem

Na bijna drie jaar oorlog kampt Oekraïne vaker met deserterende militairen. Vorig jaar zijn er tienduizenden onderzoeken naar gestart door het Oekraïense Openbaar Ministerie. Het is onduidelijk hoeveel veroordelingen er zijn geweest.

Het tekort aan manschappen leidt tot uitputting en een laag moreel aan het front. Volgens The Washington Post verwelkomen steeds meer Oekraïense militairen de naderende onderhandelingen over een wapenstilstand. Over anderhalve week komt Donald Trump aan de macht in de VS en de verwachting is dat hij hierop inzet.