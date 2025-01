Trump bedreigt Panama en Denemarken, moeten we hem serieus nemen?

Boris van der Spek, correspondent Latijns-Amerika, zegt dat er in Panama met verbijstering is gereageerd op Trumps uitspraken. "Allereerst omdat het Panamakanaal soeverein territorium is en ten tweede omdat de tariefsverhoging, waar Trump het over heeft, voor alle rederijen uit alle landen geldt. Die verhoging had te maken met droogte in het kanaal, waardoor er minder schepen doorgelaten konden worden, dus het was geen maatregel die alleen de VS raakte."

Behalve Trumps ongenoegen over de aanwezigheid van China zit er nog iets achter zijn dreigementen, denkt men in Panama, zegt Van der Spek. "Er wordt gedacht dat Trump dit zegt om Panama te dwingen meer te doen om migratie via de Dariénkloof tegen te gaan." Die kloof is een onherbergzaam stuk jungle tussen Colombia en Panama, waar veel migranten uit Zuid-Amerika en andere delen van de wereld doorheen reizen. "Maar ook daarover is veel verbazing, want Panama doet al veel meer dan voorheen om dit te beteugelen."

In december wees president Mulino elke gedachte aan een overdracht van de hand: "Elke vierkante meter van het kanaal hoort bij Panama en dat blijft zo."