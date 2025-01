Grote verwoesting in Los Angeles door vuurzee, brandweer komt mensen tekort

Bij hevige natuurbranden aan de rand van Los Angeles zijn ten minste twee doden en meerdere gewonden gevallen. Dat heeft de brandweercommandant van Los Angeles in een persconferentie gezegd. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd.

In de chique wijk Pacific Palisades, waar veel beroemdheden wonen, heeft het vuur inmiddels meer dan 5000 hectare verwoest. Zo'n duizend gebouwen in de wijk zijn getroffen.

Een brandweercommandant zegt dat er niet genoeg brandweermensen zijn om de verschillende branden te blussen. Ze zouden zijn voorbereid op een of twee branden, niet op vier. In totaal zijn er 700 mensen bezig met het bestrijden van het vuur. Zeker één brandweerman is gewond geraakt.