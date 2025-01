Het sneeuwt in het zuiden, in Limburg kans op 10 centimeter

NOS-weervrouw Roosmarijn Knol over de sneeuw:

"In eerste instantie valt een deel als natte sneeuw en smelt een deel weg als de sneeuw op relatief warme grond valt. Zodra er tijdens een periode met intensievere sneeuwval wel een sneeuwlaag ontstaat, kan het in rap tempo wit worden. De uitschieters van 5 centimeter zijn vooral weggelegd voor de heuvels in Limburg.

Aan het begin van de nacht is het tijdelijk droger en zijn er wat opklaringen mogelijk. In de rest van het land blijft het de hele avond en nacht overwegend droog. Alleen een losse bui vanaf de Noordzee zou plaatselijk regen, hagel of natte sneeuw kunnen opleveren. Met temperaturen tussen -1 en 2 graden is er dan ook direct weer kans op gladheid.

Tijdens het tweede deel van de nacht trekt vanuit België een tweede neerslaggebied over het zuiden en zuidoosten van het land. De strook waar sneeuw en natte sneeuw valt komt nu wat noordelijker te liggen, waardoor ook delen van de provincie Noord-Brabant en Gelderland met sneeuwval te maken kunnen krijgen.

Morgenochtend en aan het begin van morgenmiddag sneeuwt het nog in het zuidoosten. Daarna trekt de sneeuw weg naar Duitsland en wordt het droger. In Overijssel zou het in de loop van de ochtend dus ook nog kunnen sneeuwen."