Vastgoedondernemer Paarlberg opgepakt om openstaande schuld

Het Openbaar Ministerie heeft vastgoedondernemer Jan-Dirk Paarlberg opgepakt. Hij heeft een openstaande schuld van 15 miljoen euro bij de Nederlandse Staat.

Het OM noemt zijn naam niet, maar zegt dat het om een man van 67 uit Maarssen gaat. Hij is in officiële termen 'in gijzeling' genomen voor de periode van een jaar. In die tijd moet hij de openstaande schuld voldoen.

In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat Paarlberg 24 miljoen euro moest betalen. Hij werd schuldig bevonden aan het witwassen van miljoenen die door Willem Holleeder waren afgeperst van vastgoedhandelaar Willem Endstra. Die gold als bankier van de onderwereld.

Voormalig Euromast-eigenaar

Paarlberg kreeg eerder ook al een celstraf opgelegd van vier jaar wegens witwassen. Hij kwam in 2015 tijdelijk vrij, omdat hij te ziek zou zijn om in de cel te zitten.

Maar niet veel later moest hij zich opnieuw melden bij de gevangenis in Scheveningen, nadat hij meerdere keren in het uitgaansleven was gezien. Hij woonde onder meer de feestelijke presentatie van een biografie van Golden Earring-zanger Barry Hay bij.

Paarlberg stond jarenlang in de Quote 500, de lijst met de 500 rijkste Nederlanders. Op zijn hoogtepunt zou hij een vermogen van 280 miljoen euro hebben gehad. Hij was onder meer eigenaar van de Euromast in Rotterdam.

Gijzeling

Het OM kan een gijzeling opleggen aan iemand die bijvoorbeeld een openstaande boete heeft. Dat betekent dat die persoon voor een bepaalde periode naar de gevangenis moet. Het doel van zo'n maatregel is iemand te dwingen om de boete alsnog te betalen. De boete vervalt niet aan het einde van die gijzelingsperiode.

Het OM stelt dat er in de zaak-Paarlberg "aanzienlijke inspanningen" zijn gedaan door het Justitieel Incassobureau, maar dat het verschuldigde bedrag nog niet is voldaan.