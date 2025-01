NEC'er Linssen blij met terugkeer in eredivisie na Japanse 'levenslessen'

"Het is even wennen aan het weer." Dat is het eerste wat kersvers NEC'er Bryan Linssen te binnen schiet zodra hij denkt aan zijn terugkeer naar Nederland. De aanvaller is blij om terug in eigen land te zijn, na een aardige periode in Japan te hebben gevoetbald.

Linssen speelde tweeënhalf jaar voor Urawa Red Diamonds, waar hij wel even de tijd nodig had om te wennen aan de cultuur. Maar het lukte de voetballer wel om zijn plek te vinden.

"Ik heb veel geleerd van die periode. Het is een andere manier van leven en ook een andere manier hoe je met mensen omgaat. Het zijn vooral levenslessen geweest", legt Linssen uit.

Vrij emotieloos

Hij moest naar eigen zeggen wel omschakelen. "Het was vrij emotieloos allemaal. In Nederland zijn we best fanatiek en laten we ons horen, maar in Japan wordt een overwinning hetzelfde gevierd als een verlies. Dat was voor mij heel erg wennen."