Ryanair klaagt passagier aan die vlucht verstoorde

Luchtvaartmaatschappij Ryanair klaagt een reiziger aan die een vlucht van Dublin naar Lanzarote ernstig verstoord zou hebben. Het leidde ertoe dat het vliegtuig naar een andere locatie moest uitwijken. Ryanair eist 15.000 euro aan schadevergoeding van de reiziger.

Wat er precies tijdens die vlucht op 9 april vorig jaar is voorgevallen, is niet duidelijk, maar Ryanair spreekt van "volstrekt onacceptabel gedrag". Het toestel moest uitwijken naar Porto. Alle 160 inzittenden moesten daardoor de nacht doorbrengen in die Portugese stad in plaats van op Lanzarote.

Ryanair wil dat de reiziger die overlast veroorzaakte alle extra kosten van de andere reizigers vergoedt. "Het is volkomen onacceptabel dat passagiers die hard werken om van een reis met familie of vrienden te genieten, dit plezier wordt ontnomen door het wangedrag van één passagier", stelt de maatschappij.

Recht op compensatie

Volgens Europese wetgeving hebben passagiers recht op compensatie als een vlucht binnen de Europese Unie wordt geannuleerd of drie uur of langer vertraagd is. Als een hotelovernachting noodzakelijk is, moet de luchtvaartmaatschappij die betalen. Die kosten wil Ryanair in dit geval dus verhalen op de reiziger.