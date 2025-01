Meta sorteert ook in EU voor op soepelere regels op het platform

Techgigant Meta heeft gisteren ook in de EU de eerste stap gezet die nodig is om het modereren van berichten te versoepelen. Dat melden bronnen binnen de Europese Commissie aan de NOS.

Gisteren kondigde topman Mark Zuckerberg van Meta aan dat het bedrijf in de Verenigde Staten de samenwerking met factcheckers gaat stoppen en zijn moderatieregels gaat veranderen. Het bedrijf zegt tegen Politico voorlopig nog niet van plan te zijn ook in de EU te stoppen met factcheckers. Het bedrijf bekijkt daarnaast nu eerst de verplichtingen die het binnen de EU heeft als het gaat om moderatie, voordat het aanpassingen doet.

Toch blijkt nu dat Meta gisteren een eerste stap heeft gezet die nodig is om ook in Europa deze verandering door te voeren. Voordat techgiganten in de EU grote aanpassingen op hun platforms mogen aanbrengen, moeten ze een risicoanalyse naar de Europese Commissie sturen. De Europese Commissie kan aan de hand daarvan bepalen of de nieuwe systemen voldoen aan Europese wetgeving. Meta heeft die risicoanalyse gisteren naar de Commissie gestuurd.

Geen factcheckers meer

Onder de Europese digitale wetgeving, die vorig jaar inging, worden grote techbedrijven verantwoordelijk gehouden voor onder meer het tegengaan van desinformatie, de verspreiding van berichten die aanzetten tot haat en de beïnvloeding van verkiezingen.