Velzeboer meldt zich af voor NK, EK-deelname vooralsnog niet in gevaar

Xandra Velzeboer heeft zich afgemeld voor de NK shorttrack dat komend weekend wordt gereden in Leeuwarden. De 23-jarige shorttrackster kampt met een lichte knieblessure.

In overleg met de medische staf heeft Velzeboer daarom besloten uit voorzorg het nationale kampioenschap over te slaan.

Deelname aan het EK in het Duitse Dresden, een weekend later, komt vooralsnog niet in gevaar, zo meldt de bond. Ze is op basis van haar uitslagen in de eerste vier World Tour-weekenden al geselecteerd. De rest van de EK-selectie wordt zondag na de NK bekendgemaakt.

Worsteling

Velzeboer won in de World Tour-wedstrijden drie keer goud op de 500 meter en een keer goud en twee keer zilver op de 1.000 meter. In het laatste weekend, in Zuid-Korea, greep ze naast de medailles, onder meer vanwege een worsteling op het ijs, een penalty en een verloren gezichtsscherm.