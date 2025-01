Wat treft Kluivert aan bij Indonesisch elftal? 'Moet nog meer een geheel worden'

Toen Huistra in 2015 bij de Indonesische bond kwam, hield hij zich bezig met de ontwikkeling van jeugdopleidingen. "Men was hier heel afhankelijk van privé-voetbalscholen. Inmiddels hebben de profclubs in ieder geval volwaardige jeugdteams. Dat is al een stuk beter."

"Het is alleen niet zo dat je hier in elk dorp of in elke wijk een voetbalclub hebt. De infrastructuur om als talent uit te groeien tot een ster is er nog niet. Als Messi hier was geboren, was hij misschien wel nooit doorgebroken."

Voor Kluivert is dat allemaal verre toekomstmuziek. Voor hem telt na zijn presentatie van komende zondag in Jakarta maar één ding: over twee maanden winnen van Australië en Bahrein.