Belgische hockeysters vinden in Van Eijk opnieuw Nederlandse bondscoach

De Belgische hockeysters krijgen vanaf 1 februari opnieuw een Nederlandse bondscoach. Rein van Eijk wordt bij de nummer vier van de Olympische Spelen in Parijs de opvolger van Raoul Ehren, die sinds september bij de Oranjevrouwen aan de slag is gegaan.

De 36-jarige Van Eijk komt over van de Duitse hockeybond. Hij werkte vanuit Berlijn, waar hij verantwoordelijk was voor het Duitse belofteteam voor spelers tot 21 jaar. Hij veroverde met dat team in 2023 de wereldtitel in het Maleisische Kuala Lumpur.

Jeroen Baart en Thomas Briels worden de assistenten van Van Eijk. De Belgische hockeyvrouwen staan momenteel derde op de wereldranglijst achter Engeland en nummer één Nederland.