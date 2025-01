Grote transferstunt in de maak: Haller onderweg naar FC Utrecht

De eerste periode van Haller bij FC Utrecht begon in januari 2015, toen de spits gehuurd werd van het Franse AJ Auxerre. Een half jaar later werd Haller definitief overgenomen door de Domstedelingen. Hij groeide uit publiekslieveling en na 49 doelpunten gemaakt te hebben in 94 officiële wedstrijden maakte hij in 2017 voor zo'n 12 miljoen euro de overstap naar het Duitse Eintracht Frankfurt.

Haller maakte in de Bundesliga dermate veel indruk dat West Ham United twee jaar later maar liefst 50 miljoen euro voor hem betaalde. In de Premier League kon hij nooit helemaal voldoen aan de hoge verwachtingen, maar bij Ajax bloeide de spits weer helemaal op. In 50 eredivisieduels scoorde hij 32 keer, waarmee hij een transfer naar Borussia Dortmund afdwong.

Teelbalkanker

Kort na zijn overstap naar Dortmund kreeg Haller te horen dat hij teelbalkanker had. Er volgde een pittige periode met operaties en chemotherapie.

Na de winterstop van het seizoen 2022/2023 kon de spits terugkeren op het veld en bijna werd hij kampioen van Duitsland. Mede door een gemiste penalty van Haller werd de titel verspeeld in de laatste wedstrijd van het seizoen.