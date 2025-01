Waterbedrijf Groningen vreest miljoenenstrop door aardbevingen

Waterbedrijf Groningen vreest een miljoenenstrop. Nu de woningen in het aardbevingsgebied worden versterkt, moeten ook de drinkwaterleidingen worden aangepast en vernieuwd. Dat kan tientallen miljoenen euro's gaan kosten, schat het bedrijf.

"We moeten onze ondergrondse leidingen aanpassen", zegt Wim den Hertog van Waterbedrijf Groningen bij RTV Noord. "Dat zal specifiek zijn in de gebieden waar de versterkingsoperatie plaatsvindt. Waar dat precies gaat gebeuren, zijn we nu in beeld aan het brengen."

De 'schade' kan oplopen tot tientallen miljoenen euro's, vreest Den Hertog. Het kabinet heeft tot nu toe 5 miljoen euro aan kosten gecompenseerd. Voor nu is dat voldoende. Maar voor de toekomst niet, aldus Den Hertog.

Over de kwestie wordt al overleg gevoerd met het ministerie van Economische Zaken, zegt hij. Ook de Nationaal Coördinator Groningen zit aan tafel.

Bodemdaling

De gaswinning in het Groningenveld is vorig jaar op 19 april gestopt. Maar de bodemdaling en aardbevingen gaan naar verwachting nog geruime tijd door. Om te voorkomen dat daarbij (opnieuw) schade ontstaat, worden woningen en bedrijfspanden in het gebied nu versterkt.

Als er geen extra geld komt, sluit Den Hertog niet uit dat water (nog) duurder wordt. Eerder liet het waterbedrijf al weten dat Groningers iets meer moeten betalen voor het drinkwater, mede als gevolg van de aardbevingsproblematiek. Het gaat daarbij om een relatief kleine prijsverhoging van 30 euro per 100.000 liter water. Wat Den Hertog betreft blijft het daarbij: "Wij vinden het niet terecht dat Groningers moeten betalen voor aardbevingsgerelateerde schade."

Aandeelhouders

Samen met de provincie zijn de gemeenten in Groningen aandeelhouder in het waterbedrijf. De provincie heeft nog niet gereageerd, maar burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier al wel. Zij laten weten dat er door de aandeelhouders alles moeten doen om de rekening van de versterkingsoperatie niet te verhalen op de inwoners.

"Ik heb nog geen aanwijzingen dat het extra geld er niet gaat komen, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen", zegt Wim den Hertog.