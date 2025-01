Vermiste student overleeft twee weken op mueslirepen in Australische bush

Een Australische wandelaar is na twee weken teruggevonden in een afgelegen gebergte. Hij overleefde op mueslirepen en bessen.

De 23-jarige student Hadi Nazari uit Melbourne ging op Tweede Kerstdag wandelen met twee vrienden in het Kosciuszko National Park in de Snowy Mountains in de staat New South Wales. Hij zei tegen zijn vrienden dat hij ergens foto's wilde maken en sprak met ze af om ze daarna weer te ontmoeten.

Toen Nazari niet kwam opdagen, sloegen ze alarm. Meer dan 300 mensen hielpen zoeken in het gebied. Zij vonden wandelstokken, een aansteker, een camera en andere spullen van de man, maar hij bleef spoorloos.

Op de veertiende dag van de zoekactie kwam hij een groep wandelaars tegen. Hij zei dat hij dorstig en verdwaald was. De man werd herenigd met zijn vrienden en mocht na een medische check en een behandeling tegen uitdroging naar huis.

Bessen en mueslirepen

Nazari vertelde de politie dat hij "van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat" had gelopen. Hij had tien kilometer afgelegd over zwaar bebost en steil terrein. Hij wist zichzelf in leven te houden met water uit riviertjes, bessen en een paar mueslirepen die hij had gevonden in een hut.

De student is in goede gezondheid, aldus de Australische politie. "Het is ongelofelijk dat hij zo goed gehumeurd en in zo'n goede conditie is", aldus de officier. "Veertien dagen op zo weinig voedsel is heel lang."

Reddingswerkers waren optimistisch tijdens de zoektocht. Hij was een ervaren wandelaar, had een tent bij zich en de achtergelaten spullen en resten van een kampvuur suggereerden dat hij nog in leven was en zich verplaatste.