Italiaanse journaliste die vastzat in Iran vrijgelaten

De Italiaanse journaliste Cecilia Sala is vrijgelaten uit een gevangenis in Iran, meldt de Italiaanse premier Giorgia Meloni op X. De 29-jarige Sala werd op 19 december aangehouden in de Iraanse hoofdstad Teheran toen ze daar was om reportages te maken. De vrijlating is het gevolg van "diplomatiek werk", zegt Meloni. Sala zou met het vliegtuig onderweg zijn naar Italië.

De journaliste maakt een podcast voor Chora Media en werkt voor de krant Il Foglio. Ze was sinds 12 december in Iran op een journalistenvisum. Ze werd volgens Iran gearresteerd omdat ze de strenge islamitische wetten van het land had overtreden.

Italiaanse media schreven dat ze in de Evin-gevangenis in de cel heeft gezeten. Die gevangenis staat bekend om de slechte omstandigheden en mensenrechtenschendingen die daar plaatsvinden. Het Iraanse regime sluit er dissidenten en politieke tegenstanders op.

Vorige week ontbood het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de Iraanse ambassadeur en eiste de vrijlating van de journaliste.

Gevangenenruil

Er is gesuggereerd dat Sala was opgepakt omdat de Italiaanse politie in december op verzoek van de Amerikaanse regering een Iraniër heeft aangehouden op verdenking van het leveren van drone-onderdelen aan Iran. Deze zouden zijn gebruikt bij een aanval in 2023, waarbij drie Amerikaanse militairen in Jordanië om het leven kwamen.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde die arrestatie een "gijzeling" die de relatie tussen Italië en Iran schaadt en verzocht Italië de man vrij te laten.

Iran gijzelt met regelmaat buitenlanders en zet deze in als ruilmiddel. In juni vorig jaar werden twee mannen uit Zweden die in Iran waren opgepakt vrijgelaten in ruil voor een veroordeelde Iraniër die in Zweden een levenslange celstraf had gekregen voor zijn betrokkenheid bij executies van honderden Iraanse oppositieleden in jaren 80.

Of de Iraniër is vrijgelaten als onderdeel van een gevangenenruil waarvan ook de Italiaanse journaliste deel uitmaakte, is onbekend.