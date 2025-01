VK voert reisvergunning in, Nederlanders moeten vanaf april een ETA hebben

Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels aan voor internationale reizigers. Inwoners van bijna vijftig landen moeten vanaf vandaag een elektronische reisvergunning aanvragen, een ETA, om het land in te mogen reizen.

Reizigers die naar Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland of de Kanaaleilanden willen vanuit onder meer de Verenigde Staten, Canada, Israël, Australië en Brazilië moeten zich vanaf vandaag voor vertrek online registreren, ook als ze op Brits grondgebied alleen overstappen. De Britse regering zegt zo de grenzen beter te kunnen bewaken.

Het gaat nu nog alleen om landen buiten Europa, maar vanaf begin april moeten ook Europeanen de procedure doorlopen. Dan hebben ook Nederlanders en andere Europeanen de nieuwe Electronic Travel Authorisation nodig.

Niet gratis

Zo'n ETA kan online worden aangevraagd en kost 10 pond, omgerekend zo'n 12 euro. De reisvergunning blijft twee jaar van kracht en kan binnen die twee jaar vaker worden gebruikt. Onder meer de Verenigde Staten en Canada hebben een vergelijkbare regeling.

De invoering van de ETA treft miljoenen reizigers. De meeste aanvragen worden snel verwerkt, meestal binnen enkele minuten tot 24 uur, maar soms kan het tot drie werkdagen duren. Bij goedkeuring krijgt de aanvrager via e-mail de elektronische reisvergunning toegestuurd. Die is gekoppeld aan het paspoortnummer en geeft toestemming om legaal naar het VK te reizen voor de opgegeven reisdoelen.

Nederlanders hebben momenteel geen visum nodig als ze 180 dagen of korter naar het Verenigd Koninkrijk gaan, maar vanaf 2 april is zo'n ETA dus verplicht, ook voor kinderen. Vanaf 5 maart kan de reisvergunning al worden aangevraagd, via de app 'UK ETA' of via de website van de Britse overheid.

Er zijn ook uitzonderingen. Reizigers met een visum of een verblijfsstatus hoeven geen ETA aan te vragen. Britten en Ieren hebben ook geen elektronische toestemming nodig.

