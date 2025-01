8/1 in Nieuwsuur: Het nut van burgerberaden • Meta stopt samenwerking met factcheckers

Het nut van burgerberaden

Om burgers te betrekken bij besluitvorming over maatschappelijke vraagstukken zijn er burgerberadsen: ongeveer honderd willekeurige mensen uit een gemeente gaan met elkaar in gesprek over een specifiek thema. Daaruit volgen dan adviezen aan de gemeenteraad. Maar werkt deze vorm van burgerparticipatie? We zijn in Heerlen en volgen daar de voorbereidingen voor het plaatselijke burgerberaad over leefbaarheid. Te gast is Nienke Meijer, voorzitter van het Nationaal Burgerberaad Klimaat dat start op 18 januari.