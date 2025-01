8/1 in Nieuwsuur: Het nut van burgerberaden • Jacht op Israëlische militairen in het buitenland

Jacht op Israëlische militairen in het buitenland

Israëlische militairen die misdaden plegen in Gaza, lopen in Israël weinig kans op vervolging, maar in het buitenland ligt dat anders. De Hind Rajab Foundation heeft naar eigen zeggen 27 zaken lopen tegen individuele Israëlische militairen en één grote zaak tegen zo'n 1000 militairen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Vorige week gaf een Braziliaans gerechtshof de politie opdracht onderzoek te doen naar een Israëlische soldaat die oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd in Gaza. De Israëliër was op vakantie in Brazilië, maar is kort na de uitspraak van de rechter het land uit gevlucht met behulp van de Israëlische ambassade. Vandaag werd hij in Israël als een held onthaald.