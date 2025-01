Meer dan 400 mensen gered na aardbeving in Tibet, kou nu grote vijand

Dinsdag rond 09.00 uur lokale tijd was er een aardbeving met een kracht van 7,1 in de regio Tingri, niet ver van de voet van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. Er zijn 150 naschokken geregistreerd, waarvan meerdere een kracht tussen 4 en 5 hadden. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Nepal en India.

Tenten, bedden en jassen

De aardbeving heeft tot nu toe aan ten minste 126 mensen het leven gekost en duizenden huizen zijn verwoest. Volgens de Chinese autoriteiten hebben duizenden mensen mogelijk geen onderdak. Vicepremier Zhang van China is vandaag in het gebied om toezicht te houden op de hulpoperatie.

De temperaturen in het gebied kunnen in deze tijd van het jaar 's nachts dalen tot 20 graden onder nul. Het Chinese weerbureau roept mensen op om beschutting te zoeken tegen de wind en de kou. Autoriteiten hebben tenten, bedden en jassen naar het getroffen gebied gestuurd.

Zware aardbevingen komen vaker voor in het Himalayagebied, waar veel van de hoogste bergen ter wereld liggen. Regelmatig verandert de hoogte van die bergen door een beving.