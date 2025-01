Sjoemelende olympische 3x3-basketballer krijgt werkstraf en boete in België

De Belgische 3x3-basketballer Nick Celis is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een boete van 8.000 euro. De aanvoerder van de Belgische ploeg wordt beschouwd als de hoofdschuldige in het gesjoemel met spookwedstrijden in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio.

De Belgen kwalificeerden zich voor de Zomerspelen van 2021 in Japan door resultaten van fictieve toernooien te laten meewegen. Ze gaven aan de internationale basketbalbond FIBA resultaten door van niet-bestaande toernooien. Het gesjoemel leverde het team een hogere positie op de wereldranglijst op, waardoor de Belgen zich kwalificeerden voor de Spelen.

Meesterbrein

Er was tegen Celis een straf geëist van twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 1.000 euro. De aanvoerder wordt gezien als het meesterbrein achter het plan. Hij zou 27 toernooien hebben verzonnen.

Uit onderzoek bleek ook dat er was gerommeld met corona-attesten, coronabewijzen voor reizen naar het buitenland om makkelijker aan toernooien mee te kunnen doen. Celis had daarbij volgens het OM een voortrekkersrol en was ook betrokken bij het vervalsen van corona-attesten.

Bekend

Celis en zijn voormalige ploeggenoten hebben allemaal bekend en werden eerder ook al geschorst door de Vlaamse basketbalbond. Drie andere beklaagden in deze zaak werden veroordeeld tot een werkstraf.

De Belgen grepen in Tokio net naast een bronzen medaille. Ze werden vierde. Voor de Spelen van afgelopen zomer wist België zich niet te kwalificeren.