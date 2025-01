Politie ziet golf van trekkerdiefstallen, machines gaan snel de grens over

Verschillende Nederlandse boerenbedrijven zijn slachtoffer geworden van bendes die landbouwmachines stelen. Vooral in Flevoland zijn de afgelopen maanden machines zoals trekkers en graafmachines gestolen, meldt het AD. Ook in de provincies Groningen, Overijssel en Noord-Brabant zijn diefstallen gemeld.

De dieven zouden in de nacht toeslaan en tractoren en andere machines van het erf van boerenbedrijven meenemen. In vrachtwagens zouden de landbouwmachines vervolgens de grens over worden gebracht.

Dat de diefstallen vooral in Flevoland plaatsvinden zou te maken hebben met het gebrek aan camera's met automatische nummerbordherkenning langs de weg, waardoor de dieven zich vrijer kunnen bewegen.

Oost-Europese bendes

Het AD sprak de politie Midden-Nederland, die de diefstallen bevestigt. Sinds eind oktober ziet de politie "een golf van trekkerdiefstallen". Exacte cijfers van het aantal diefstallen heeft politie niet. Dat komt doordat de gestolen goederen niet als aparte groep staan geregistreerd in het datasysteem van de politie.

Er zijn aanwijzingen zijn dat het gaat om internationale bendes uit Oost-Europa. Zo zijn gestolen trekkers van een Groningse tractorverkoper in Roemenië gevonden. Ook werd afgelopen najaar een vrachtwagen aangehouden met meerdere Nederlandse agrarische machines bij de Pools-Duitse grens.

Platform Veilig Ondernemen en landbouworganisatie LTO geven voorlichting over het beschermen van landbouwmachines. Zo adviseren zij agrariërs middelen te gebruiken om dieven op te merken wanneer ze een schuur of erf betreden, zoals inbraaksensoren en bewegingsmelders.