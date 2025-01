Twee automobilisten verongelukt door gladheid, tientallen gewonden gemeld

Door de gladheid van vanochtend zijn bij Rossum in Overijssel en in het Groningse Musselkanaal bij elkaar twee doden gevallen. Verspreid over het land raakten tientallen mensen gewond, onder wie een aantal ernstig.

Tussen Rossum en Ootmarsum overleed vanmorgen een automobilist die door de gladheid van de weg was geraakt. Hij botste op een boom, aldus regionale omroep Oost. Niet veel later kwam in Musselkanaal in de provincie Groningen een 57-jarige automobilist om het leven. Hij gleed van de weg af en kwam in het water terecht, meldt RTV Noord.

Het KNMI had code geel afgegeven voor vanochtend, aanvankelijk alleen voor het noorden en oosten van het land. Maar vanaf 09.30 uur gold de waarschuwing voor het hele land, met uitzondering van het zuidwesten. De gladheid was op veel plekken in Nederland verraderlijk omdat deze soms heel snel opkwam.

Dijkweg dicht

In Deventer ging het vanochtend ook meermalen mis. Op een spekgladde kruising in de stad raakte een fietser rond 08.30 uur zwaargewond toen hij onderuit ging. Buurtbewoners besloten daarna om andere fietsers te waarschuwen met een bordje.

Iets eerder vanochtend waren er ook meerdere ongelukken op de IJsseldijk tussen Deventer en Olst. Om 06.15 uur raakte een auto met twee inzittenden daar van de weg. De auto botste op een boom, de twee inzittenden werden met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Even later ging het op dezelfde dijk weer mis. In een flauwe bocht raakte een automobilist in de slip, reed door een hekwerk en belandde onderaan de dijk in de voortuin van een woning. De bestuurder bleef ongedeerd. De IJsseldijk tussen Deventer en Olst werd daarop een aantal uren volledig afgesloten.

In het oosten van het land zorgt de gladheid voor problemen: