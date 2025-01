Twee automobilisten verongelukt, tientallen gewonden door gladheid

Bij twee auto-ongelukken vanochtend zijn twee doden gevallen. Door soms verraderlijke gladheid raakten verspreid over het land ook tientallen mensen gewond, onder wie een aantal ernstig.

Tussen Rossum en Ootmarsum overleed vanmorgen een automobilist die van de weg was geraakt. Hij botste op een boom, aldus regionale omroep Oost. De politie onderzoekt nog of de weg glad was op het moment van het ongeluk.

Niet veel later kwam in Musselkanaal in de provincie Groningen een 57-jarige automobilist om het leven. Hij gleed van de weg af en kwam in het water terecht, meldt RTV Noord.

Het KNMI had code geel afgegeven voor vanochtend, aanvankelijk alleen voor het noorden en oosten van het land. Maar vanaf 09.30 uur gold de waarschuwing voor het hele land, met uitzondering van het zuidwesten. De gladheid was op veel plekken in Nederland verraderlijk omdat deze soms heel snel opkwam.