Gladheid op de weg leidt tot ongelukken verspreid over het land

Gladheid heeft vanochtend in het noorden, oosten en zuiden van het land tot ongelukken geleid. Auto's raakten op meerdere plekken van de weg, fietsers gingen onderuit.

In Deventer ging het meermalen mis, meldt regionale omroep Oost. Op een spekgladde kruising raakte een fietser rond 08.30 uur zwaargewond toen hij onderuit ging.

Iets eerder vanochtend waren er al meerdere ongelukken op de IJsseldijk tussen Deventer en Olst. Om 06.15 uur raakte een auto met twee inzittenden daar van de weg. De auto botste op een boom, de twee inzittenden werden met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Even later ging het op dezelfde dijk weer mis. In een flauwe bocht raakte een automobilist in de slip, reed door een hekwerk en belandde onderaan de dijk in de voortuin van een woning. De bestuurder bleef ongedeerd.

De IJsseldijk tussen Deventer en Olst is nu volledig afgesloten. Ingesloten verkeer, naar schatting enkele tientallen vrachtwagens, mag pas weer doorrijden als de gladheid voorbij is.

Tegen een boom

Op de Oldenzaalsestraat in Rossum, in het oosten van Overijssel, reed rond 07.15 uur een automobilist tegen een boom. Hij raakte daarbij zwaargewond. De politie onderzoekt nog of gladheid hierbij een rol speelde.

Ook in Groningen zijn er ongelukken gebeurd als gevolg van de gladheid. Daar gingen vooral veel fietsers onderuit, meldt RTV Noord. Voor zover nu bekend is raakte daarbij niemand gewond.

In Tilburg waarschuwt een wijkagent vanochtend dat het spekglad is. "Overal klappen voertuigen op elkaar en vallen fietsers om", aldus de politieagent bij Omroep Brabant. In Breda raakte in de loop van de ochtend een scooterrijder gewond toen ze onderuit ging.

Hagelbui

Gisteravond rond 22.00 uur ging het al meermalen mis bij het Friese dorp Wirdum. Na een hagelbui was het zo glad dat drie auto's van de weg af raakten, aldus Omrop Fryslân. Daarbij liepen drie mensen verwondingen op.

Op de snelwegen worden geen grote problemen gemeld. Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht bijna 1,9 miljoen kilo zout gestrooid, verspreid over 28.000 kilometer wegdek.

Het KNMI meldde eerder code geel voor gladheid in het noorden en oosten van het land. De gladheid zou in de loop van de ochtend moeten verdwijnen. Vanavond geldt code geel voor Limburg wegens verwachte sneeuwval.

Met name in het oosten van het land zorgt de gladheid voor problemen: