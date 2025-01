Gladheid op de weg leidt tot ongelukken, tientallen gewonden op de spoedpoli

Op de weg tussen Rossum en Ootmarsum. in het oosten van Overijssel, reed rond 07.15 uur een automobilist tegen een boom. Hij raakte daarbij zwaargewond. De politie onderzoekt nog of gladheid hierbij een rol speelde.

Drukte op de spoedpoli

Ook in Groningen zijn er ongelukken gebeurd als gevolg van de gladheid. Daar gingen vooral veel fietsers onderuit, meldt RTV Noord. Alleen al op de spoedpoli van het Martini Ziekenhuis in Groningen werden tussen 08.00 en 10.30 uur 22 gewonden behandeld.

"Zoveel slachtoffers in tweeënhalf uur tijd is best veel", aldus een woordvoerder. "De mensen die op de spoedpoli zijn binnengebracht, hebben armbreuken en/of beenbreuken. Of ze zijn op hun hoofd gevallen en maken zich daar zorgen over."

In het oosten van de provincie Groningen raakte een aantal auto's van de weg. In Roden, in het noorden van Drenthe, raakte een fietser zwaargewond toen hij ten val kwam door de gladheid, meldt RTV Drenthe.

In de Brabantse steden Tilburg en Breda werden de fietspaden en aantal autowegen vanochtend spekglad. "Overal klappen voertuigen op elkaar en vallen fietsers om", aldus een politieagent uit Tilburg bij Omroep Brabant. Tientallen fietsers, scooterrijders en fatbikers zijn uitgegleden. In Breda raakte rond 09.15 uur een scooterrijder gewond toen ze onderuit ging.

Hagelbui

Gisteravond rond 22.00 uur ging het al meermalen mis bij het Friese dorp Wirdum. Na een hagelbui was het zo glad dat drie auto's van de weg af raakten, aldus Omrop Fryslân. Daarbij liepen drie mensen verwondingen op.

Op de snelwegen worden geen grote problemen gemeld. Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht bijna 1,9 miljoen kilo zout gestrooid, verspreid over 28.000 kilometer wegdek.

Het KNMI meldde eerder code geel voor gladheid in het noorden en oosten van het land. Rond 09.30 uur werd die code geel uitgebreid tot heel Nederland met uitzondering van het zuidwesten. De gladheid zou in de loop van de ochtend moeten verdwijnen, maar er komen nog steeds meldingen van ongelukken binnen.

Vanavond geldt opnieuw code geel, maar dan alleen voor de provincie Limburg wegens verwachte sneeuwval.