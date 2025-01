Kluivert is nieuwe bondscoach Indonesië, moet land naar WK 2026 leiden

Patrick Kluivert is de nieuwe bondscoach van het Indonesische voetbalelftal. De oud-international van Oranje tekent een contract voor twee jaar, met een optie voor twee extra jaren.

Kluivert krijgt als eerste en voornaamste doel mee om zich met Indonesië te plaatsen voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daarna gaat het vizier mogelijk op de Azië Cup van 2027 en de Olympische Spelen van 2028. Kluivert krijgt namelijk ook de leiding over Indonesië onder 23, het olympisch elftal.

Het is de bedoeling dat Alex Pastoor en Denny Landzaat als assistenten meegaan naar Indonesië. Kluivert is de opvolger van de Zuid-Koreaanse trainer Shin Tae-yong, die Indonesië sinds 2020 onder zijn hoede had en maandag werd ontslagen.

WK-kansen en Nederlanders

Eventuele plaatsing voor het WK van 2026 zou bijzonder zijn. Sinds de onafhankelijkheid, na de Tweede Wereldoorlog, wist Indonesië zich namelijk nog nooit te plaatsen voor een mondiale eindronde. In 1938 was Nederlands-Indië wel actief op het WK.

De voorzitter van de Indonesische voetbalbond, de invloedrijke zakenman en politicus Erick Thohir, haalde de afgelopen jaren tal van in Nederland geboren spelers over om voor Indonesië te spelen. Zij hebben wortels in het land.

Inmiddels zitten er meer dan tien spelers uit Nederland bij de selectie van 'Garuda', de bijnaam van de nationale ploeg. Met onder meer Thom Haye (Almere City), Mees Hilgers (FC Twente) en Kevin Diks (FC Kopenhagen) in de gelederen strijdt het Indonesische elftal om een historisch WK-ticket.