Minister stelde Groningse burgemeester ultimatum na aanstootgevend gedrag

Koen Schuiling werd gedwongen om ontslag te nemen als burgemeester van Groningen door minister Uitermark van Binnenlandse Zaken. Als Schuiling niet voor oktober zijn vertrek zou aankondigen, zou het ministerie hem schorsen, meldt Dagblad van het Noorden.

De 65-jarige Schuiling kondigde begin september aan voortijdig te stoppen als burgemeester. Hij zei niet langer de energie te hebben om zijn taken met volle overgave uit te voeren. Onder meer de afhandeling van het gaswinningsdossier en het asielvraagstuk hadden hem erg geraakt, zei hij toen.

Een paar weken later werd duidelijk dat de burgemeester was beboet voor aanstootgevend gedrag. Hij kreeg een boete van 250 euro, maar Schuiling zei dat niet terecht te vinden. Hij zei dat de zaak berustte op een misverstand en kondigde aan de uitspraak aan te vechten. Die zaak dient vanmiddag.

Masturberen

Het lijkt te gaan over masturberen in het openbaar, maar duidelijk is dat niet. In een verklaring zei Schuiling er in september zelf dit over: "In maart 2024 reed ik alleen in mijn auto. Door mijn medische situatie had ik plotseling heftige buikpijn. Een poging die pijn te bestrijden is door een andere weggebruiker opgevat als aanstootgevend. Daar was uiteraard geen sprake van."

In stukken die in handen zijn van het Dagblad van het Noorden staat dat justitie bij het uitdelen van de boete aan Schuiling nog twee eerdere politiemeldingen over de burgemeester heeft laten meewegen.

Ook in oktober 2023 en in februari 2024 viel zijn gedrag op de openbare weg op bij medeweggebruikers en agenten, schrijft de krant. De zaak werd uiteindelijk door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland beoordeeld, zodat de politie- en justitieleiding in Noord-Nederland, waar de burgemeester veel contact mee had, niet kon worden verweten dat de kwestie in de doofpot werd gestopt. Schuiling zegt dat ook die twee eerdere gevallen op een misverstand berusten.

Bestuurlijke problemen

Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de bestuurlijke top in Nederland al maanden van de zaak wist. De meldingen over Schuiling leidden tot verstoorde verhoudingen binnen de Groningse driehoek, de samenwerking tussen de burgemeester, politiechef Sitalsing en hoofdofficier van justitie Greive.

Sitalsing en Greive vonden dat Schuiling meteen na de boete 'wegens schennis van de eerbaarheid' had moeten aftreden. De Groningse commissaris van de koning Paas informeerde minister Uitermark, die net was aangetreden. In een gesprek in augustus op het ministerie van Binnenlandse Zaken suggereerde de minister dat Schuiling chantabel was en dreigde met een schorsing, schrijft het dagblad.

Het ministerie verbood Schuiling om nog aanwezig te zijn bij het Veiligheidsberaad van burgemeesters en andere landelijke topoverleggen. Uiteindelijk zouden alle partijen ermee akkoord zijn gegaan dat de burgemeester zijn werk versneld zou neerleggen, eind oktober vorig jaar.

Schuiling zou er daarna bij hoofdofficier Greive nogmaals op hebben aangedrongen om naar de zaak te kijken. Hij vond dat, door de affaire breed te delen, het werken hem onmogelijk was gemaakt. In de krant noemt hij de rechercheurs en de officier van justitie die zijn zaak behandelden vooringenomen.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt tegenover de NOS dat Schuiling zelf besloot om uiteindelijk op te stappen. Volgens de woordvoerder zijn er in een gesprek met Schuiling meerdere scenario's besproken; de optie schorsing lag op tafel als hij in beroep zou gaan tegen de boete.

Voor de rechter

Toen eind september via de media bekend was geworden dat justitie hem had gestraft voor 'schennis van de eerbaarheid' zei Schuiling dat het niet de reden was voor zijn vertrek als burgemeester, maar dat het zijn besluit om te stoppen wel had versneld. Uit het artikel in het Dagblad van het Noorden blijkt nu dat Schuiling het kiezen van de kwalificatie 'schennis van de eerbaarheid' justitie erg kwalijk neemt.

Rond zijn vertrek gaf de burgemeester geen afscheidsinterviews, want "die zouden alleen maar over dit incident gaan", zei een woordvoerder destijds.

Schuiling vecht de boete die het Openbaar Ministerie hem heeft opgelegd nu aan. De zaak komt vanmiddag voor de politierechter in Zwolle. "Ik zal de rechtbank op basis van alle beschikbare informatie overtuigen dat hier sprake is van een pijnlijk misverstand", zei Schuiling eerder.