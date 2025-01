Alleen een U als logo is veel Urkers te simpel: 'Dacht dat het een grap was'

De nieuwe huisstijl van de gemeente Urk levert felle reacties op. Inwoners van het vissersdorp zijn zelfs een petitie gestart tegen de simpele U, gevat in de omlijning van het gemeentewapen.

"Ik vind het waardeloos, het lijkt nergens op", reageert een Urker bij Omroep Flevoland. "Nietszeggend", stelt een ander. "Ik denk daarbij aan Unox of Unilever, ik denk niet aan Urk."

Het nieuwe logo werd maandag gepresenteerd op de nieuwjaarsreceptie. Na 25 jaar werd het tijd voor iets anders, vond de gemeente. Eenvoud was deel van de opdracht die de gemeente gaf aan het ontwerpbureau, dat 500 euro rekende voor het ontwerp.

In het oude logo waren de contouren van het voormalige eiland en de schelvis uit het gemeentewapen zichtbaar. Dat logo was ingewikkeld en daardoor niet veelzijdig te gebruiken, aldus de gemeente.

Niet meer reageren

Sommige Urkers reageren ook tevreden op het nieuwe logo. "Het is simpel, maar het hoeft ook allemaal niet zo ingewikkeld", aldus een vrouw die aan het winkelen is in het oude centrum. "Ik vind het goed zo."

Maar het regent ook kritische reacties. Het zijn er zelfs zoveel dat de gemeente de mogelijkheid om te reageren op Facebook en Instagram heeft uitgeschakeld.

Het oude gemeentelogo en het officiële gemeentewapen van Urk: