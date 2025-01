Wekdienst 8/1: Reistoestemming voor Verenigd Koninkrijk • CBS-cijfers over consumptie

Goedemorgen! Inwoners van bijna vijftig landen moeten vanaf vandaag een zogenoemde ETA aanvragen om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Het CBS komt met cijfers over de uitgaven van Nederlandse consumenten.

Eerst het weer: de dag begint met flink wat zon en op een enkele winterse bui na is het in de ochtend vrijwel overal droog. Vanmiddag komt er vanuit het zuiden meer bewolking, vanavond in het zuidoosten gevolgd door wat sneeuw. De maximumtemperatuur komt uit tussen de 4 en 6 graden.