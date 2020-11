KNVB-beker wordt hervat met 23 profclubs, zaterdag loting tussenronde

Om een lang verhaal kort te maken: er zitten nu nog 23 profclubs in de beker. In december volgt een tussenronde, waarna het toernooi in januari volgens het oorspronkelijke schema verdergaat met de achtste finales.

De KNVB heeft de opzet bekendgemaakt voor het restant van het bekertoernooi, nadat woensdag bekend was geworden dat de overgebleven amateurclubs vanwege de landelijke coronavoorschriften per direct uit het toernooi worden gehaald.

Tevens is bekendgemaakt dat de 26 amateurclubs die volgens de regelgeving van de overheid niet in actie mogen komen, een financiële compensatie krijgen. Ook worden ze automatisch toegelaten tot de volgende editie van het bekertoernooi.

Alle clubs, dus ook de profclubs, krijgen de vergoedingen overgemaakt van hun niet gespeelde wedstrijden. Het prijzengeld van de negen amateurclubs die na onderlinge duels sowieso de tweede ronde zouden hebben gehaald, wordt gelijkmatig verdeeld over alle gedupeerde amateurploegen.

Vrijloten

De loting voor de tussenronde medio december is aanstaande zaterdag. Alle 23 profclubs gaan in de koker, waarvan er 9 zullen worden vrijgeloot.

Een besluit over het vervolg van de amateurcompetities is nog niet genomen, laat directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee weten. "Half december moeten we bepalen of de competities half januari kunnen worden hervat, of dat de opzet hiervan moet worden ingekort."