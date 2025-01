Saskia Belleman wint Machiavelliprijs: 'Draagt bij aan begrip voor rechtspraak'

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman heeft de Machiavelliprijs 2024 gewonnen. De journalist van De Telegraaf krijgt de prijs omdat zij "de rechtbank toegankelijk heeft gemaakt voor een groot en breed publiek", schrijft de jury. "Daarmee draagt zij bij aan transparantie van en begrip voor de rechtspraak."

De Machiavelliprijs wordt sinds 1989 jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die een bijzondere bijdrage leverden aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers. Belleman heeft in haar werk femicide, oftewel dodelijk geweld tegen vrouwen, geagendeerd. Daarmee heeft ze volgens de jury veranderingen in gang gezet binnen de politie, justitie en de politiek.

"In een gepolariseerd speelveld heeft zij partijen binnen en buiten het parlement op dit thema weten te verenigen", schrijft de jury. "Daarmee is een belangrijke stap gezet in de aanpak van dit afschuwelijke fenomeen."

Ook is Belleman volgens de jury een rolmodel voor jonge journalisten. "Onvermoeibaar laat zij de feiten spreken in een tijd waarin de druk op journalisten om onpartijdigheid te laten varen alom aanwezig is."

Uitreiking volgende maand

De rechtbankverslaggever krijgt de prijs op 19 februari uitgereikt uit handen van Marja Wagenaar, voorzitter van Stichting Machiavelli. De uitreiking vindt plaats in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

De Machiavelliprijs ging eerder naar onder anderen Johan Remkes, Gerrit Hiemstra, Marion Koopmans en Diederik Gommers en het journalistieke collectief Bellingcat.