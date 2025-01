Krajicek heeft Alcaraz eindelijk binnen, maar angst voor afzeggingen blijft

Essentieel was ook dat toernooi-eigenaar Ahoy en de hoofdsponsor ABN Amro voor een extra financiële injectie zorgden toen de komst van Alcaraz concreet werd. "Dit doen we niet ieder jaar of iedere twee jaar", verzekert Krajicek.

"We doen dit alleen in heel bijzondere gevallen, zoals in 2018 met de komst van Roger Federer. De kaartverkoop schoot in ieder geval de lucht nadat we de komst van Alcaraz bekend hadden gemaakt."

Krajicek hoopt nu vooral dat Sinner en Alcaraz zonder schade Australië zullen verlaten. Hij vindt dat het tweetal het tennis nu domineert, ondanks dat Novak Djokovic er nog altijd bij is. "Het publiek ziet na Federer en Nadal dat ook Sinner en Alcaraz voor gave dingen zorgen. Ze hebben een verschillend karakter. Alcaraz is de onvoorspelbare topper, Sinner is de koele killer. Ze spelen waanzinnig."

Een finale tussen Alcaraz en titelhouder Sinner in Ahoy? Het zou voor Krajicek de kers op de taart zijn. De komende weken bidt hij vooral dat al zijn topspelers heel blijven. "We zijn voorzichtig optimistisch, al weten we dat er een kans is op afzeggingen."