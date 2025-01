'Met einde aan factchecks heeft Zuckerberg politieke wind VS in de rug'

Volgens Marietje Schaake, expert technologiebeleid en voormalig Europarlementariër voor D66, laat Meta met deze beslissing "elke illusie varen dat het verantwoordelijkheid wil nemen voor schadelijke content op hun platforms". Als Europarlementariër en ook nu is Schaake nauw betrokken bij internationale besluitvorming omtrent technologie.

Volgens haar is de koerswijziging gunstig voor Zuckerberg omdat het goedkoper is om zonder factcheckers te werken. "En vanwege de politieke wind in Amerika. Zuckerberg wil die wind in zijn rug, niet in zijn gezicht."

Community Notes

Ter vervanging van de factcheckers gaat Meta werken met een systeem waarbij andere gebruikers commentaar kunnen leveren op mogelijk misleidende berichtgeving, vergelijkbaar met de Community Notes op X.

Factchecker Peter Burger zegt hierover dat dat systeem zeker nuttige kanten heeft, maar het geen volwaardige vervanging is. "Het idee achter de factcheckers was dat dat professionals van buitenaf zijn. Zij worden betaald voor hun werk, maar niet inhoudelijk aangestuurd. Community Notes wijzen er weliswaar op als iets niet klopt, maar context of links naar bronnen ontbreken. Die zaken vind je wel bij de factchecks."

Europa

Begin vorig jaar zijn in de EU twee nieuwe wetten ingegaan - de Digital Service Act en Digital Market Act - die de macht van techgiganten moeten beteugelen. Het nieuwe beleid van Meta gaat vooralsnog eerst in in de VS, maar Zuckerberg zegt dat hij "in samenwerking met de nieuwe Trump-regering wil strijden tegen overheden die Amerikaanse bedrijven aanvallen en meer censuur willen opleggen."

Volgens Schaake doelt hij hiermee ongetwijfeld op Europa. Schaake: "Die nieuwe wetten moeten zich nog bewijzen. Maar ik zal niet verbaasd zijn als de Europese Commissie, onder druk van handelsbarrières, Trump en Musk, de handhaving van deze wetten minder ambitieus zal aanpakken dan nodig is."