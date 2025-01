PostNL gaat brievenbussen al overdag legen, om 'miljoenen euro's' te besparen

PostNL gaat de meeste brievenbussen vanaf volgende maand al overdag legen. Dat meldt persbureau ANP. Post wordt nu nog na 17.00 uur opgehaald.

Het postbedrijf zegt dat de betaalbaarheid van de dienstverlening "steeds verder onder druk" komt te staan. De huidige manier van werken "vraagt veel inzet van busjes, chauffeurs en kilometers, wat kostbaar, inefficiënt en niet duurzaam is".

Door brievenbussen eerder op de dag te legen, verwacht PostNL "miljoenen euro's" te besparen. Chauffeurs die pakketten overdag bezorgen, kunnen dan namelijk ook al brieven en kaarten ophalen.

Van de ongeveer 10.000 brievenbussen zal zo'n 75 procent overdag geleegd worden. Brievenbussen op drukke plekken, zoals bij winkelcentra en stations, worden nog wel na 17.00 uur geleegd. Ook verandert er niets bij brievenbussen voor rouwpost en medische post.

Eisen Postwet

PostNL kampt al langer met financiële problemen door de teruglopende briefpost en hoge arbeidskosten. Afgelopen zomer vroeg het bedrijf de overheid om financieel bij te springen om goede postbezorging te garanderen.

De Rijksoverheid heeft PostNL aangewezen voor het uitvoeren van verschillende postdiensten. Volgens de Postwet uit 2009 is PostNL verplicht om verspreid over het land openbare brievenbussen te hebben en die vijf dagen per week te legen. Ook is een van de eisen om vijf dagen per week post te bezorgen, voor rouwpost en medische post is dat zes dagen. Verder moet gemiddeld minimaal 95 procent van de brieven de volgende dag zijn bezorgd.

Besluit bezorgtermijn uitgesteld

PostNL heeft ook moeite met het vinden van genoeg bezorgers, waardoor post laat wordt bezorgd. Het bedrijf wilde de wettelijke bezorgtermijnen oprekken van 24 naar 48 uur. Minister Beljaarts van Economische Zaken ging hier aanvankelijk mee akkoord, maar stelde het besluit toch uit omdat er veel vragen leefden in de Tweede Kamer.

"De politiek heeft het besluit uitgesteld. Daarom nemen wij nu maatregelen die we al wel kunnen nemen en waarvoor geen aanpassing van de postwet nodig is", zegt Maurice Unck, directeur van de Nederlandse postdivisie van PostNL.