Automobilisten langer onderweg, vooral veel reistijd in Amsterdam

Automobilisten in Nederland deden er afgelopen jaar langer over om op hun bestemming te komen dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van TomTom. De toegenomen reistijd komt door files en wegwerkzaamheden, zegt de navigatie-aanbieder tegen persbureau ANP.

TomTom keek naar de reistijd in zeventien Nederlandse steden. In Amsterdam zijn mensen het langst onderweg. Automobilisten deden er in de hoofdstad bijna 23 minuten over om 10 kilometer af te leggen. Dat is een tijdstoename van 6 procent.

De gestegen reistijd in Amsterdam is het gevolg van bewust beleid om de stad onaantrekkelijker te maken voor automobilisten, schrijft Het Parool. Zo is de maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer.

Ook in 2025 veel reistijd

Ook in Nijmegen (20 minuten), Den Haag (19 minuten) en Haarlem (ook 19 minuten) doen automobilisten bovengemiddeld lang over een rit van 10 kilometer. Amersfoort en Almere scoren van alle steden het best. Daar doen automobilisten zo'n 10 minuten over dezelfde afstand.

Deskundigen van TomTom verwachten dat de reistijd dit jaar opnieuw langer wordt. Mensen werken minder thuis en er zijn veel werkzaamheden.