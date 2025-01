Natuurbrand teistert wijk Los Angeles, meerdere huizen in brand

In een chique wijk van de Amerikaanse stad Los Angeles, Pacific Palisades, woedt een grote natuurbrand. Meerdere huizen zijn verwoest door het vuur, meldt gouverneur Newson van de staat California. Duizenden inwoners zijn geëvacueerd.

Pacific Palisades, waar veel beroemdheden wonen, ligt in heuvels van Los Angeles. De brand brak uit rond 10.30 uur lokale tijd, waarna het vuur zich snel verspreidde door de harde wind. Inmiddels zou de brand al meer dan 700 hectare beslaan.

De gouverneur van California heeft gewaarschuwd dat het gevaar mogelijk nog groter wordt omdat het vannacht harder gaat waaien. Er worden windstoten van meer dan 160 kilometer per uur verwacht.

Auto's achtergelaten

Bewoners van Pacific Palisades moesten de wijk plotsklaps verlaten. Sommigen lieten hun auto's ter plekke achter en vluchtten te voet verder. Hierdoor ontstonden verkeersopstoppingen. De verlaten voertuigen worden nu met bulldozers weggehaald, om ruimte te geven aan de hulpdiensten.

Inwoner Kelsey Trainor zegt tegen persbureau AP dat er paniek was in de wijk. "Mensen stapten uit de auto's met hun honden, baby's en tassen, ze huilden en schreeuwden. De weg was gewoon geblokkeerd, een uur lang helemaal geblokkeerd."

In het zuiden van California is al meer dan een half jaar heel weinig regen gevallen. Ook in november woedden er natuurbranden in de omgeving van Los Angeles.