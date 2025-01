Langer tijdelijk onderdak voor bewoners ingestorte flat Den Haag

Bewoners van de flat in Den Haag die vorige maand instortte door een explosie, hebben ook de komende zes maanden tijdelijk onderdak. Dat meldt Omroep West.

Woningcorporatie Staedion had in eerste instantie tijdelijk onderdak geregeld tot 15 januari. Nu is er een oplossing voor de langere termijn.

Door de explosie verloren vijftien gezinnen hun huis. Drie van hen vonden zelf een ander onderkomen. Voor de overige twaalf gezinnen moest er een tijdelijke woonplek worden gevonden.

Zij zitten op dit moment in logeerwoningen van Staedion, eigenlijk bedoeld voor huurders van wie de woning wordt gerenoveerd. Acht huishoudens kunnen daar ook de komende maanden blijven, of krijgen een andere logeerwoning van Staedion. "Vier huishoudens krijgen het aanbod voor een logeerwoning van Haag Wonen", zegt een woordvoerder van Staedion tegen Omroep West.

De gezinnen zijn volgens de woordvoerder vandaag geïnformeerd over het aanbod om langer in de logeerwoningen te blijven. "Volgende week worden er afspraken met de getroffen huishoudens gemaakt voor bezichtigingen."

Ex van eigenaresse bruidswinkel

Bij de explosie kwamen zes mensen om het leven. Van een gezin overleefden de 45-jarige vader, 41-jarige moeder en hun dochter van 17 jaar het niet, een zoon van 8 als enige wel. Ook drie mannen van 31, 44 en 63 jaar werden door de explosie gedood. Ook raakten meerdere mensen gewond.

De explosie was vermoedelijk gericht tegen de bruidsmodezaak op de begane grond. Er zijn vier mannen aangehouden, van wie één de ex-vriend is van de eigenaresse van de winkel.