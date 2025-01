Newcastle United beëindigt ongeslagen reeks Arsenal en ruikt finale League Cup

Liverpool

In de andere halve eindstrijd neemt het Liverpool van trainer Arne Slot het enkele kilometers verderop in Noord-Londen op tegen het door blessures geplaagde Tottenham Hotspur. Mickey van de Ven is een van liefst tien spelers die door blessures niet in actie kunnen komen.

Titelhouder Liverpool, de trotse koploper in de Premier League, won twee van de laatste drie finales om de League Cup. Afgelopen seizoen kopte Virgil van Dijk zijn ploeg diep in de verlenging naar de overwinning op Chelsea.

De returns van beide halve finales zijn op 5 en 6 februari. De finale wordt op 16 maart gespeeld op Wembley.