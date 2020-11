De kracht van Polen? Heerenveens Bochniewicz weet het: 'Lewandowski, hè...'

De kracht van dit Polen? Heerenveens Bochniewicz: 'Lewandowski, hè...' - NOS

Eén van de fraaiere dingen aan interlandvoetbal: je staat als modale mandekker plots zij aan zij met de allergrootsten. Zo moest Pawel Bochniewicz, verdediger van sc Heerenveen, zich ineens voorstellen aan Robert Lewandowski, algemeen beschouwd als de beste spits ter wereld. Lewandowski, de aanvoerder, topscorer en grote hoop van de Poolse nationale ploeg ineen, wordt door velen gezien als het voornaamste slachtoffer van de beslissing dit jaar geen Gouden Bal uit te reiken. Anders had de 32-jarige doelpuntenmachine hem vrijwel zeker gewonnen, vóór de Lionel Messi's en Cristiano Ronaldo's van deze wereld. Met recht een superster dus. Goede gast Binnen de lijnen dan. Want tot Bochniewicz' verbazing is Lewandowski daarbuiten wars van sterallures. "Het is een heel goede gast. Toen ik hem voor het eerst ontmoette dacht ik: wauw, dat is Lewandowski. Hij zal wel een superster zijn. Maar dat is hij niet."

"Op het veld wel, daar is hij de grootste ster ter wereld. Maar daarbuiten is hij een heel normale gast. Heel bescheiden." Debuut was droom De ontmoeting tussen de 24-jarige verdediger van sc Heerenveen en zijn illustere landgenoot vond een maand geleden plaats. Bochniewicz behoorde, mede dankzij zijn goede start in Friesland, voor het eerst tot de Poolse nationale ploeg en maakte zijn debuut in een oefenwedstrijd tegen Finland. "Mijn droom kwam uit", glundert Bochniewicz. Het standaard antwoord in de voetbalwereld, gevraagd naar een interlanddebuut, maar de Pool straalt in alles uit het te menen. Tot dit seizoen speelde hij zijn wedstrijden dan ook in eigen land, het tweede Italiaanse niveau en het derde Spaanse niveau. Geen loopbaan waarin hoogtepunten de norm zijn.

Een maand na zijn debuut stond Bochniewicz tegen Oekraïne voor het eerst in de basis. Gelukkig maar, want: "Het is zoals met alles, je wilt meer en meer." Dat krijg je als je op één veld staat met Lewandowski. Je behoort niet al een klein decennium tot de beste spitsen ter wereld als je niet altijd meer wilt, altijd bezig bent beter te worden, de blik gericht op de volgende prijs. "Hij is een van de beste spelers ter wereld, zo niet de beste. Dus ik ben heel dankbaar dat ik met hem kan trainen." De allergrootste Het is duidelijk: Bochniewicz is fan. Groot fan. En voor zover het nog niet duidelijk mocht zijn, neemt hij met het antwoord op de vraag 'wat is de kracht van dit Polen?' de laatste restjes twijfel weg. "Lewandowski, hè...", grijnst Bochniewicz. "Hij is niet alles, we hebben heel goede spelers, zoals Zielinski, Krychowiak, Glik, Bednarek en de keepers. Maar hij is de allergrootste."

Lewandowski moet het vanavond dan ook gaan doen tegen Oranje, in wat volgens Bochniewicz een gelijkopgaande wedstrijd zal worden. "Jullie hebben misschien meer balbezit, want jullie spelen 'Cruijff-voetbal'", voorspelt de centrumverdediger, waarbij hij met zijn vingers de quotetekens bij 'Cruijff-voetbal' verzorgt. "Maar ik denk dat wij ook kansen zullen creëren en ik hoop dat Lewandowski ze dan maakt. Een paar van die kansen."