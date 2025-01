Peter Yarrow, bekend van Peter, Paul & Mary, op 86-jarige leeftijd overleden

In datzelfde jaar coverde de folkband Blowin in the Wind van Bob Dylan, waarmee ze internationale bekendheid verwierf.

De zangformatie ging in 1970 uit elkaar, maar de leden hadden solo minder succes. In 1978 kwamen de drie weer bij elkaar. Hun laatste album The Very Best of Peter, Paul & Mary dateert uit 2005.

Progressieve standpunten

Net als veel andere folkbands in de jaren zestig stonden ze ook bekend om hun progressieve standpunten. Zo namen ze deel aan de Mars naar Washington tegen de rassenscheiding in het zuiden van de VS, waar Martin Luther King zijn wereldberoemde I Have a Dream-speech gaf.

Yarrow was een fel tegenstander van de Amerikaanse interventie in Vietnam. Ook zette hij zich gedurende zijn leven als activist in voor politieke en maatschappelijke zaken.

Hij lanceerde Operation respect, een antipestprogramma dat op duizenden scholen over de hele wereld werd uitgerold in de gedachte kinderen op te laten groeien met meer empathie voor elkaar.

Noel "Paul" Stookey (87), het laatste nog levende lid van de zangformatie, zegt dat hij Yarrow als broer ziet die hij zelf nooit heeft gehad en dat hij hem vreselijk gaat missen.

In 2009 overleed Mary Travers op 72-jarige leeftijd.