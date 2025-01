Na veertien jaar stopt Deschamps na WK 2026 als bondscoach van Frankrijk

Didier Deschamps stopt na het WK voetbal van 2026 als bondscoach van het Franse elftal. Dat bevestigt de Franse bond FFF aan persbureau Reuters. Onder Deschamps werd Frankrijk in 2018 wereldkampioen en eindigde het land als tweede op het EK 2016 en het WK 2022.

De Fransman begon in 2012 als bondscoach, waardoor hij de functie straks maar liefst veertien jaar bekleed heeft. Niet alle toernooien onder zijn leiding werden een succes voor Les Bleus. Zo werd Frankrijk op het EK van 2021 al in de achtste finales uitgeschakeld door Zwitserland.

Waarom Deschamps er na veertien jaar mee stopt, is nog niet bekend. Volgens de Franse sportkrant l'Équipe geeft hij woensdag een interview aan de Franse tv-zender TF1, waarin hij zijn beslissing toelicht.

Het contract van de 56-jarige Deschamps loopt af na het volgende WK, dat plaatsvindt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Frankrijk moet zich nog kwalificeren voor dat toernooi.

Deschamps is een van drie mannen die als speler én als coach wereldkampioen werden. In 1998 was hij aanvoerder in de WK-finale tegen Brazilië, die Frankrijk met een 3-0 zege afsloot. In 2018 was hij bondscoach bij de gewonnen WK-finale tegen Kroatië (4-2) in Rusland.

De Braziliaan Mario Zagallo (in 1958 en 1962 als speler en 1970 als coach) en de Duitser Franz Beckenbauer (1974 en 1990) zijn de andere twee die zowel op het veld als in de dug-out wereldkampioen werden.