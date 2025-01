Lichaam oud-president Carter in Washington voor staatsbegrafenis

In Washington begint vandaag de drie dagen durende afscheidsceremonie voor de overleden oud-president Jimmy Carter. Zijn lichaam is naar de Amerikaanse hoofdstad gebracht, waar hij een staatsbegrafenis krijgt.

Carter overleed op 29 december op 100-jarige leeftijd. Het stoffelijk overschot lag sinds zaterdag in het Carter Presidential Center in Atlanta. Carter was senator van Georgia voor hij in 1977 president van de Verenigde Staten werd. Toen hij naar buiten werd gedragen, speelde een militaire kapel onder meer Amazing Grace.

Terwijl er kanonschoten klonken werd de kist door acht militaire dragers in een voertuig gezet dat hem naar de Air Force One bracht. Carter heeft tijdens zijn presidentschap nooit in de presidentiële blauw-witte Boeing 747 gevlogen. Het toestel werd pas in gebruik genomen door president George Bush sr. in 1990.

Laatste eer

Het lichaam is vergezeld door Carters familie naar Maryland gevlogen en zal in colonne naar het Capitool in Washington worden gebracht. Onderweg wordt halt gehouden bij het US Navy Memorial en wordt de kist in een koets met paarden gezet voor het laatste stuk van de rit.

Vanavond wordt een dienst gehouden waar leden van het Congres de laatste eer kunnen bewijzen aan de oud-president.

Carter wordt opgebaard in de Washington National Cathedral en wordt donderdag begraven. Een van de rituelen is dat de kist gedrapeerd met de Amerikaanse vlag de trappen van het Capitool op wordt gedragen en op de Lincoln-katafalk wordt geplaatst. Bij de uitvaartceremonie donderdag zal president Biden de grafrede houden.