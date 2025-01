Indiase journalisten voeren actie na moord op collega: 'Je wordt snel doelwit'

Ook bij de demonstratie in New Delhi wordt gesproken over de grote afstand van mediahuizen in de hoofdstad tot het lokale werk van journalisten als Mukesh.

"Landelijke media zijn stil over de moeilijke omstandigheden waarin lokale journalisten moeten werken", zegt schrijver en documentairemaker Paranjoy Thakruta. "We moeten ons beter realiseren hoe onveilig het werk is geworden in India voor onafhankelijke journalisten".

Gewenning?

Gautam Lahiri, voorzitter van de persvereniging waar de protestactie was, denkt dat Indiase media te gewend zijn geraakt aan kritische journalisten die worden belaagd, aangevallen, en zelfs worden gearresteerd wegens opruiing. Volgens Lahiri ontbreekt het aan sterke wetgeving om journalisten te beschermen. "We werken aan een eigen tekst waarmee we druk willen zetten op de regering en andere betrokkenen om zo'n wet te formuleren".

Leden van de persvereniging willen niet alleen dat de moordenaars van Mukesh Chandrakar snel veroordeeld worden; bovenal willen ze dat dit soort aanvallen op journalisten stoppen. Ashutosh Bhardwaj, die bij het protest was om zijn vriend te herdenken, is somber. "In dit politieke klimaat is de angst onder journalisten alleen maar verder toegenomen."

Toch denkt hij dat veel journalisten die werken in afgelegen gebieden hun werk zullen blijven doen. Net als Chandrakar deed. "Het is wat we doen, we leren omgaan met de stress en de bedreigingen en gaan gewoon door".