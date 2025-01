Dertien honden dood na kauwen op 'mogelijk levensgevaarlijke' botten

Dertien honden zijn doodgegaan na het kauwen op een bot van het merk Barkoo. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na berichten in het AD. Bijna vijftig honden zijn ziek geworden.

De NVWA begon eind vorig jaar al een onderzoek naar de kauwbotten. De organisatie denkt dat er verband is tussen de dood van de honden en de botten.

"De botjes zijn de vermoedelijke oorzaak van het ontstaan van ernstige neurologische afwijkingen bij honden", aldus de NVWA. "Deze neurologische afwijkingen worden ook wel beschreven als het weerwolfsyndroom. Dit syndroom kan leiden tot de dood."

De term verwijst naar het onverwachte, soms agressieve gedrag dat honden kunnen vertonen.

"We zijn in het laboratorium aan het onderzoeken wat er precies aan de hand is", zegt woordvoerder Lex Benden. "De uitslag daarvan kan even duren, we hopen natuurlijk niet dat het weken gaat duren."