Bloedige karteloorlog in Culiacán illustreert de machtsverhoudingen in Mexico

Daarbij speelt mee dat El Mayo vorig jaar met hulp van een van de zonen van El Chapo in Amerikaanse handen kwam. Volgens de advocaat van El Mayo was zijn cliënt naar een boerderij in de buurt van Culiacán gereisd voor een ontmoeting met de gouverneur van Sinaloa, om te bemiddelen bij een conflict dat deze gouverneur had met een politieke rivaal. Onderweg naar die ontmoeting wachtte een zoon van El Chapo hem op, die hem dwong in het vliegtuigje te stappen dat hem naar de VS zou brengen.

Voor Mexicanen, en met name de inwoners van Culiacán, is het verre van verbazingwekkend dat kartelleiders worden ingezet om politieke conflicten op te lossen. Met name de 'oude garde', waar drugscriminelen als El Chapo en El Mayo onder vallen, voelden zich verantwoordelijk voor hun stad en staat. In Mexico, en dan met name in de steden en dorpen waar deze narcos vandaan komen, wanen ze zich onaantastbaar.

Mythische status

Culiacán, de hoofdstad van de noordwestelijke staat Sinaloa, heeft al decennialang een ongemakkelijke relatie met de georganiseerde misdaad. De macht van het Sinaloakartel, op zowel economisch als gewapend gebied, is vaak groter dan die van de regionale autoriteiten. Anderzijds hebben de narcos van Sinaloa ook een mythische naam. Hun levens worden bezongen in Mexicaanse volksliederen en geportretteerd in series als Narcos.