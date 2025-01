Schedel van vinvis tentoongesteld in Terneuzen

De schedel van een vinvis die in 2021 door een zeeschip de sluizen van Terneuzen in werd gesleurd, is terug in Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf morgen is de schedel van het 14,5 meter grote zeedier voor iedereen te zien in informatiecentrum Portaal van Vlaanderen in Terneuzen.

De walvis kwam in de zomer van 2021 waarschijnlijk ergens in de Atlantische Oceaan op de boeg van een Panamees zeeschip terecht. In de sluizen van Terneuzen viel de vinvis van de bulb (het onderste gedeelte van de boeg van het schip) en dreef door de stroming het Kanaal Gent-Terneuzen in.

De vinvis trok in 2021 veel bekijks: