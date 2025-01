VS beschuldigt milities in Sudan van genocide en komt met sancties tegen RSF-leider

De Verenigde Staten beschuldigen leden van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) en andere milities in Sudan van het plegen van genocide. De leider van de RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, krijgt sancties opgelegd. Hij mag de VS niet meer in en zijn bezittingen in het land worden bevroren.

De oorlog in Sudan begon in april 2023 na lange tijd van spanningen tussen het leger en de paramilitaire RSF. De strijd woedt vooral om Khartoem en deelstaten ten westen van de hoofdstad, vooral Darfur.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken maakte de RSF zich herhaaldelijk schuldig aan directe aanvallen op burgers en doden leden van de paramilitaire groep mannen en jongens op basis van hun etniciteit. Vrouwen en meisjes van bepaalde etnische groepen vallen ten prooi aan seksueel geweld. Ook zouden onschuldige burgers zijn aangevallen die probeerden te vluchten.

'Ongekende crisis'

Eerder deze week waarschuwde de Verenigde Naties al voor een "ongekende humanitaire crisis" in het Afrikaanse land. Volgens de VN hebben in Sudan ruim 30 miljoen mensen hulp gehad of hulp nodig. Dat is ongeveer 60 procent van de bevolking. Zo'n tien miljoen inwoners zijn op de vlucht geslagen in eigen land.

Blinken spreekt van systematische moorden en geweld en trekt de conclusie dat de RSF zich schuldig maakt aan genocide. "De Verenigde Staten zijn vastbesloten om degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gruweldaden ter verantwoording te roepen", aldus Blinken.

Het land is volgens hulporganisaties ingestort. Er zouden alleen al in de hoofdstedelijke regio Khartoem meer dan 60.000 doden zijn gevallen. De VN-voedselwaakhond IPC waarschuwde een kleine twee weken geleden ook voor grootschalige hongersnood in het land en slechte toegang tot humanitaire hulp.

Volgens de VN gaat het om de grootste ontheemdencrisis ter wereld.