VN: Iran executeerde vorig jaar zeker 900 mensen, onder wie tientallen vrouwen

In Iran zijn vorig jaar zeker 901 mensen geëxecuteerd, meldt VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Dat aantal ligt een stuk hoger dan in 2023, toen zeker 853 mensen de doodstraf kregen. Iran behoort al jaren tot de landen met de meeste executies ter wereld.

De meeste Iraniërs die vorig jaar werden geëxecuteerd, waren veroordeeld voor drugsmisdrijven, aldus de Verenigde Naties. Die baseren hun cijfers op gegevens van betrouwbaar geachte mensenrechtenorganisaties.

Uit die gegevens blijkt ook dat het aantal executies hard is gestegen na protesten die in Iran uitbraken als reactie op de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige Koerdische vrouw werd in 2022 door de Iraanse moraalpolitie opgepakt omdat zij haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Op het politiebureau zakte ze in elkaar, waarna ze overleed.

De daaropvolgende protesten werden hardhandig de kop ingedrukt, waarbij duizenden demonstranten werden opgepakt. De Iraanse overheid zou de doodstraf opleggen om betogers te intimideren.

Hoofddoekplicht

Ook is het aantal Iraanse vrouwen dat vorig jaar de doodstraf kreeg toegenomen, aldus de VN. Iraanse vrouwen gingen na Amini's dood steeds vaker zonder hoofddoek de straat op, terwijl zij volgens de islamitische voorschriften verplicht zijn deze te dragen.

De afgelopen jaren werd de hoofddoekplicht steeds strenger gehandhaafd. De nieuwe president Pezeshkian zei in het najaar dat hij vindt dat de moraalpolitie in zijn land vrouwen niet op straat moet lastigvallen als ze hun hoofddoek niet goed dragen.

In het geheim

"Het is diep verontrustend dat we weer een jaarlijkse toename zien in het aantal mensen dat in Iran de doodstraf krijgt", zegt Türk in een verklaring. Volgens de VN-mensenrechtenchef is de doodstraf "onverenigbaar met het fundamentele recht op leven". Ook wijst hij op het risico dat onschuldige personen worden geëxecuteerd. "Het is hoog tijd dat dit stopt."

Amnesty International meldde eerder dit jaar dat de executies voor drugsmisdrijven vaak in het geheim plaatsvonden, zonder dat familie of advocaten van de geëxecuteerden vooraf ingelicht waren.