Dodental na aardbeving Tibet loopt op, reddingsoperatie moeilijk

Het dodental na de aardbeving in Tibet van vanochtend staat inmiddels op 126. Chinese staatsmedia melden ook dat het aantal gewonden is opgelopen tot 188, en dat "veel mensen" nog vastzitten onder het puin. Zeker 3600 woningen zijn beschadigd.

Rond 09.00 uur lokale tijd was er een aardbeving met een kracht van 7,1 in de regio Tingri, niet ver van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. Er zijn 150 naschokken geregistreerd, waarvan meerdere een kracht tussen 4 en 5 hadden.

Op beelden zijn talloze ingestorte of beschadigde gebouwen te zien. Ook in Noord-India en Bhutan werd de aardbeving gevoeld. In de Nepalese hoofdstad Kathmandu, zo'n 230 kilometer van het epicentrum, zijn mensen wakker geworden en de straat op gerend.

De Chinese overheid heeft een reddingsoperatie op touw gezet met 3400 reddingswerkers en 340 medische hulpverleners. Ook is een bedrag van omgerekend 13 miljoen euro toegezegd voor noodhulp.

Alleen te voet bereikbaar

Het getroffen gebied is moeilijk toegankelijk. De regio Tingri is een uitgestrekt en dunbevolkt gebied op duizenden meters hoogte. Tibet kent al niet veel grote wegen en de kans is groot dat die momenteel beschadigd zijn.

In een straal van 20 kilometer rond het epicentrum van de aardbeving wonen volgens de Chinese autoriteiten zo'n 6900 mensen, verspreid over dertig dorpen. Vaak liggen die erg afgelegen en sommige zijn alleen te voet bereikbaar.

Bovendien kunnen de temperaturen 's nachts dalen tot 20 graden onder nul. Het Chinese weerbureau roept inwoners op om beschutting te zoeken tegen de kou en de wind. Autoriteiten hebben tenten, bedden en jassen naar het getroffen gebied gestuurd.

Hoogste bergen

Zware aardbevingen komen vaker voor in het Himalayagebied, waar veel van de hoogste bergen ter wereld liggen. Regelmatig verandert de hoogte van die bergen door een beving. Volgens de autoriteiten in Nepal zijn er nog geen berichten van schade of slachtoffers rond de Mount Everest.

De dalai lama, de spiritueel leider van Tibet die in ballingschap leeft in India, heeft in een verklaring laten weten diepbedroefd te zijn.